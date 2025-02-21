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Достойная альтернатива дорогим альпийским: туристы предпочитают именно этот горнолыжный курорт в Польше

2:00
Экономика

Катание на лыжах в Швейцарии ассоциируется с роскошью и далеко не каждый может себе это позволить.

горнолыжный спуск
Фото: Wikimedia Commons by Zach Dischner is licensed under Public domain
горнолыжный спуск

К счастью, есть отличная альтернатива — соседняя Польша, где можно насладиться зимним отдыхом не хуже, но значительно дешевле. Одним из таких мест является Швайкария Болтовска, расположенная в Свентокшиском воеводстве, в районе Балтув. Этот горнолыжный курорт получил название "Польская Швейцария" и предлагает отличные условия как для новичков, так и для опытных лыжников.

Курорт располагает шестью трассами, общей протяженностью 2 500 метров, все они относятся к категории "синие", что делает их удобными для большинства лыжников. Главной гордостью является четырехместный кресельный подъемник, способный перевозить до 2 400 человек в час. Очередей практически нет, что делает катание особенно комфортным.

Тем, кто только делает первые шаги на лыжах, подойдут два учебных подъемника длиной 100 метров. Все трассы регулярно покрываются искусственным снегом и оснащены ночным освещением, так что кататься можно до позднего вечера.

Любители экстрима оценят сноупарк, который работает с 2014 года. В этом году он был расширен, добавлены новые трамплины и препятствия, что делает его идеальным местом для фристайла.

Если захочется сменить лыжи на что-то новое, можно прокатиться на санкостраде — это 600-метровая трасса для катания на спортивных санях с тормозами. Особенно понравится детям и тем, кто ищет альтернативные зимние развлечения.

Швайкария Болтовска — это идеальное место для активного зимнего отдыха всей семьей. Отличные трассы, современная инфраструктура и доступные цены делают его достойной альтернативой дорогим альпийским курортам, передает PoznatSvet.

Уточнения

По́льша — государство в Центральной Европе.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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