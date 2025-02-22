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Политика и автомобили: как немецкие выборы повлияют на BMW и Mercedes

1:20
Экономика

Выборы в Германии привлекли особое внимание не только политиков, но и автопроизводителей. Результаты голосования определят, какую стратегию выберет новая власть в отношении автомобильной промышленности, переживающей непростые времена. Об этом пишет венгерское издание Világgazdaság.

Mercedes-Benz EQB
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz EQB

Кризис в отрасли и новые вызовы

Германский автопром сталкивается с целым рядом проблем: высокие цены на энергоносители, новые пошлины США, переход на электромобили и давление со стороны Китая. Производители автомобилей вынуждены сокращать расходы, менять стратегии и бороться за конкурентоспособность.

Энергетическая политика и будущее заводов

Цены на энергоносители в Германии остаются значительно выше, чем в США и Китае. Новая власть может пересмотреть подход к атомной энергетике и поддержке промышленности, что особенно важно для производителей BMW, Mercedes и Volkswagen.

Чего ждут автопроизводители?

Немецкий бизнес надеется на снижение налогов, поддержку экспорта и пересмотр тарифной политики. Однако судьба отрасли зависит от того, кто придёт к власти и какие решения будут приняты в ближайшие месяцы.

Уточнения

Герма́ния полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния - государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек. Занимает 19-е место в мире по численности населения (1-е место в ЕС, при учёте России и Турции 3-е в Европе) и 62-е в мире по территории (8-е в Европе).
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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