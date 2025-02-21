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Экономист Беляев: россиянам выгоднее пользоваться рублевыми вкладами, а не покупать доллары

1:22
Экономика

Владельцы долларов, выпущенных до 2013 года, могут столкнуться с проблемами при обмене. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметил, что банки имеют право отказать в приёме таких купюр.

Веер из долларов в руке
Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Веер из долларов в руке

Почему доллар больше не приносит прибыли?

Экономист Михаил Беляев пояснил Общественной Службе Новостей, что в текущих условиях заработать на курсовой разнице уже невозможно. Он подчеркнул, что россиянам выгоднее размещать деньги на рублёвых вкладах, а не покупать доллары, которые уже не приносят прибыли.

Санкции и ограничения снижают возможность свободного оборота валюты, а банки ограничивают работу с наличными долларами старого образца.

Где еще принимают доллары?

По словам эксперта, не во всех странах старые купюры под запретом. Однако в странах, куда чаще всего ездят россияне, могут возникнуть сложности. В то же время в США все выпущенные доллары продолжают принимать без ограничений.
Что выбрать вместо валюты?

Экономист советует россиянам обратить внимание на банковские депозиты, где ставки достигают 20% годовых. Это позволит не только сохранить сбережения, но и получать доход без валютных рисков.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Символьное обозначение в англоязычных текстах: $; в США для замены слова "доллар" знак используется в препозиции, то есть перед числом. Буквенный код валюты: USD.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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