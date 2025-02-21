Дерево вместо стали: французский стартап Woodoo доказал, что это возможно

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Французский стартап Woodoo разрабатывает революционные строительные материалы из древесины тополя. Этот быстрорастущий и распространённый вид древесины традиционно используется для упаковки, но благодаря новым технологиям он может стать прочной альтернативой стали. Об этом сообщает французский новостной портал FranceTVInfo.

Фото: Own work by Rudolphous, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тополь

Как древесина становится суперпрочной?

Процесс превращения обычного дерева в строительный материал происходит в мастерской недалеко от Труа. Сырьё подвергается специальной обработке, в результате которой оно приобретает механические характеристики, сравнимые с металлом. Разработка потребовала 80 патентов и нескольких лет исследований.

Первый тест в Швейцарии

На сегодняшний день новый материал проходит испытания: в одном из зданий в Швейцарии установлены деревянные панели, выполняющие функцию солнцезащитного козырька. Этот тест поможет оценить прочность древесины перед более масштабным применением.

Будущее строительства: древесина вместо стали

Хотя сейчас эта технология ещё не способна полностью заменить сталь и бетон, учёные уверены, что в будущем такие материалы станут важной частью экологичного и устойчивого строительства.

Уточнения

Фра́нция официальное название — Францу́зская Респу́блика - трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света. Столица — Париж.





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