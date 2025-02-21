Венгрия как спасательный круг для Mercedes-Benz: компания пересматривает стратегии

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Последний краткий отчет за 2024 год от ведущего автопроизводителя Mercedes-Benz показывает негативные тенденции: чистая прибыль группы составила 10,207 миллиарда евро, что на 28,4% меньше по сравнению с прошлым годом, в основном из-за снижения спроса в Германии и Китае.

Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz

Mercedes-Benz сталкивается с растущими затратами и снижением прибыли, поэтому переносит часть производства в страны с более низкими издержками. Финасовый директор компании Харальд Вильгельм отметил, что в этих странах объем производства увеличился на 15-30%.

В ближайшие три года в Германии производство может быть сокращено на 100 тысяч автомобилей, что создаст возможности для увеличения мощностей на заводе в Кечкемете (Венгрия), пишет vg.

По информации Reuters, перенос моделей Mercedes в Венгрию позволяет значительно сократить производственные затраты, поскольку они на 70% ниже, чем в Германии. Это связано с более низкой заработной платой венгерских работников и снижением налогового бремени: в Венгрии оно составляет 33,5%, тогда как в Германии — 45%.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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