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Драгметаллы против доллара и евро: как жители ХМАО управляют своими накоплениями

1:17
Экономика

На сегодняшний день жители Югры хранят почти 400 кг драгоценных металлов — серебра, золота, платины и палладия — на обезличенных металлических счетах.

Золото
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золото

Это одна из крупнейших сумм в Уральском федеральном округе; больше только у свердловчан, у которых 711 кг. У челябинцев портфель составляет 262 кг, а у тюменцев — 177 кг, передает muksun.fm.

В Югре ценят природные ресурсы и внимательно следят не только за ценой нефти, но и за стоимостью драгоценных металлов. Спрос на эти металлы значительно вырос в связи с ростом их цен: золото подорожало более чем на 40% за год, платина — на треть за два года, а серебро — почти в два раза.

Драгоценные металлы можно приобретать на обезличенные металлические счета не только за рубли, но и за валюту, отметил управляющий ВТБ в ХМАО — Югре Виталий Мосунов.

Также отмечается, что югорчане переводили свои сбережения из недружественных долларов и евро в более понятные активы, такие как золото, серебро, платина и палладий.

Уточнения

Актив — часть бухгалтерского баланса.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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