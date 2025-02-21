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Страховая пенсия: кто может получить и как рассчитать её размер

2:25
Экономика

В России продолжается реформа пенсионной системы, и всё больше граждан интересуются условиями назначения пенсии и возможностью выхода на неё раньше срока.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Дополнительную информацию можно найти на сайте Социального фонда, пишет "Царьград".

Пенсионный возраст

Возраст, по достижении которого граждане имеют право на страховую пенсию по старости, постепенно увеличивается: для женщин он составит 60 лет, а для мужчин — 65 лет в 2028 году.

Досрочный выход на пенсию

Есть категории граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно:

  • Работники, трудившиеся в трудных условиях, под землей или в горячих цехах.
  • Моряки и работники речного и рыболовного флота.
  • Летчики, пожарные и спасатели.
  • Педагоги, воспитатели и артисты.
  • Медицинские работники.

Кроме того, женщины, воспитывающие троих и более детей старше восьми лет, или матери двух и более детей, работавшие в условиях Крайнего Севера, могут воспользоваться правом на досрочную пенсию. Это также касается родителей и опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с детства. 

Служба по контракту в зоне специальной военной операции или мобилизация может засчитываться в стаж для досрочного выхода на пенсию.

Размер пенсии

Размер пенсии состоит из индивидуальной и фиксированной частей. В 2025 году фиксированная выплата составит 8907,70 рублей, а для пенсионеров старше 80 лет, инвалидов I группы и тех, кто трудился на Крайнем Севере, предусмотрена повышенная фиксированная выплата.

Индивидуальная часть определяется по индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК), которые умножаются на стоимость одного балла на дату назначения пенсии (в 2025 году — 145,69 рублей).

Для увеличения стажа и баллов можно уплатить дополнительные взносы, обратившись в Социальный фонд России. Но существуют ограничения: за год можно увеличить стаж не более чем на год, а в общей сложности — максимум на 7,5 лет.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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