Страховая пенсия: кто может получить и как рассчитать её размер

В России продолжается реформа пенсионной системы, и всё больше граждан интересуются условиями назначения пенсии и возможностью выхода на неё раньше срока.
Дополнительную информацию можно найти на сайте Социального фонда, пишет "Царьград".
Возраст, по достижении которого граждане имеют право на страховую пенсию по старости, постепенно увеличивается: для женщин он составит 60 лет, а для мужчин — 65 лет в 2028 году.
Есть категории граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно:
Кроме того, женщины, воспитывающие троих и более детей старше восьми лет, или матери двух и более детей, работавшие в условиях Крайнего Севера, могут воспользоваться правом на досрочную пенсию. Это также касается родителей и опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с детства.
Служба по контракту в зоне специальной военной операции или мобилизация может засчитываться в стаж для досрочного выхода на пенсию.
Размер пенсии состоит из индивидуальной и фиксированной частей. В 2025 году фиксированная выплата составит 8907,70 рублей, а для пенсионеров старше 80 лет, инвалидов I группы и тех, кто трудился на Крайнем Севере, предусмотрена повышенная фиксированная выплата.
Индивидуальная часть определяется по индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК), которые умножаются на стоимость одного балла на дату назначения пенсии (в 2025 году — 145,69 рублей).
Для увеличения стажа и баллов можно уплатить дополнительные взносы, обратившись в Социальный фонд России. Но существуют ограничения: за год можно увеличить стаж не более чем на год, а в общей сложности — максимум на 7,5 лет.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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