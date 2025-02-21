Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юмор и трагедия: новый фильм о Бриджит Джонс вышел на большие экраны
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза?
Противодействие иностранному влиянию: Венгрия хочет принять закон
Одежда, которая старит: 3 вещи, от которых стоит избавиться
Не доверяют Трампу. Союзники США ищут способы скрыть детали разведывательных данных
Мой секрет спокойного сна — этот натуральный чай
В театре Модерн даже у машин есть душа: оригинальная постановка Юрия Грымова Кладбище понтов
Жир в топку: как ускорить и не допустить накопления лишнего
Ровно месяц до премьеры спектакля Хорошие фото в Новом Театре

Перспективы валюты: стоит ли покупать доллары в условиях неопределённости

1:40
Экономика

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота предупредил россиян о рисках покупки долларов по текущему курсу.

Кошелёк
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

По словам Бархоты, в конце февраля — начале марта 2025 года цена доллара может снизиться до 80-82 рублей, как сообщает сайт Москва 24.

На фоне падения курса, когда 20 февраля доллар на внебиржевом рынке опустился ниже 87 рублей впервые с сентября 2024 года, россияне начали активно скупать иностранную валюту. Это снижение курса началось после телефонного разговора президентов России и США, а также переговоров между делегациями в Саудовской Аравии 18 февраля.

Бархота прогнозирует, что стоимость доллара продолжит падать в ближайшее время. Укрепление рубля может быть связано с продажей валютной выручки, что теоретически может привести к снижению доллара до 80-82 рублей. Оптимизм инвесторов также растет, так как они надеются на успешные консультации между Россией и США и возможное снятие санкций.

Тем не менее, Бархота подчеркивает, что не следует забывать о возможных непредсказуемых факторах, таких как затягивание переговоров, позиции других стран или события на продовольственном и финансовом рынках, которые могут значительно повлиять на валютный курс.

Эксперт рекомендует россиянам, если они хотят диверсифицировать свои сбережения, переводить не более 20% накоплений в доллары, при этом учитывая возможные риски.

Уточнения

Валю́тный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи
Наука и техника
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи Аудио 
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Здоровье
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму Аудио 
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Недвижимость
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Последние материалы
Перспективы валюты: стоит ли покупать доллары в условиях неопределённости
Юмор и трагедия: новый фильм о Бриджит Джонс вышел на большие экраны
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза?
Противодействие иностранному влиянию: Венгрия хочет принять закон
Одежда, которая старит: 3 вещи, от которых стоит избавиться
Не доверяют Трампу. Союзники США ищут способы скрыть детали разведывательных данных
Мой секрет спокойного сна — этот натуральный чай
В театре Модерн даже у машин есть душа: оригинальная постановка Юрия Грымова Кладбище понтов
Жир в топку: как ускорить и не допустить накопления лишнего
Ровно месяц до премьеры спектакля Хорошие фото в Новом Театре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.