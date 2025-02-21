Перспективы валюты: стоит ли покупать доллары в условиях неопределённости

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота предупредил россиян о рисках покупки долларов по текущему курсу.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошелёк

По словам Бархоты, в конце февраля — начале марта 2025 года цена доллара может снизиться до 80-82 рублей, как сообщает сайт Москва 24.

На фоне падения курса, когда 20 февраля доллар на внебиржевом рынке опустился ниже 87 рублей впервые с сентября 2024 года, россияне начали активно скупать иностранную валюту. Это снижение курса началось после телефонного разговора президентов России и США, а также переговоров между делегациями в Саудовской Аравии 18 февраля.

Бархота прогнозирует, что стоимость доллара продолжит падать в ближайшее время. Укрепление рубля может быть связано с продажей валютной выручки, что теоретически может привести к снижению доллара до 80-82 рублей. Оптимизм инвесторов также растет, так как они надеются на успешные консультации между Россией и США и возможное снятие санкций.

Тем не менее, Бархота подчеркивает, что не следует забывать о возможных непредсказуемых факторах, таких как затягивание переговоров, позиции других стран или события на продовольственном и финансовом рынках, которые могут значительно повлиять на валютный курс.

Эксперт рекомендует россиянам, если они хотят диверсифицировать свои сбережения, переводить не более 20% накоплений в доллары, при этом учитывая возможные риски.

Уточнения

Валю́тный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны.





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