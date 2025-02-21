Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начнет поставки газа в Приднестровье по запросу России.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что эта поставка не касается газа, добываемого в Венгрии, а является частью контракта с венгерским трейдером.
Сийярто отметил, что благодаря помощи Венгрии удалось избежать гуманитарной катастрофы, связанной с поставками газа в Приднестровье.
14 февраля сообщалось, что в регион начались поставки газа, закупленного при поддержке России. 10 февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии утвердила транзит газа от компании MET в Приднестровье, пишет РИА Новости.
Тре́йдер (от англ. trader «торговец») — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли.
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