Газовая поддержка: Венгрия ведёт поставки в Приднестровье по просьбе России

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начнет поставки газа в Приднестровье по запросу России.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что эта поставка не касается газа, добываемого в Венгрии, а является частью контракта с венгерским трейдером.

Сийярто отметил, что благодаря помощи Венгрии удалось избежать гуманитарной катастрофы, связанной с поставками газа в Приднестровье.

14 февраля сообщалось, что в регион начались поставки газа, закупленного при поддержке России. 10 февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии утвердила транзит газа от компании MET в Приднестровье, пишет РИА Новости.

Уточнения

Тре́йдер (от англ. trader «торговец») — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли.



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