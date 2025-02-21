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Уроки для бизнеса: почему компаниям стоит подумать дважды перед отменой удалёнки

1:19
Экономика

Компания Holaluz, испанский энергетический игрок, решила отменить удаленную работу в пользу возврата к 100% офисному режиму.

Офис
Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Офис

В результате около 25% сотрудников покинули компанию из-за "моментальных" изменений условий труда, и этот показатель может вырасти до 30%. Работники были недовольны отсутствием прозрачности и объяснений со стороны руководства.

Параллельно с уходом сотрудников профсоюзы UGT и CGT начали бессрочную забастовку против возврата к офисной работе, что парализовало часть операций компании. Holaluz рассчитывала сэкономить 250 000 евро, отменив удаленную работу. Однако отсутствие конкретных данных по экономии усугубило недовольство работников.

Ситуация с Holaluz подчеркивает более глубокие проблемы. Принимая единоличное решение без учета мнений работников, компания рискует потерять своих сотрудников.

Этот случай является предупреждением для других компаний: отказ от удаленки без веских оснований может стать стратегической ошибкой. Необходимо признать важность открытого диалога и баланса между экономическими нуждами и благополучием работников, сообщает lesdechargeurs.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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