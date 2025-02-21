Уроки для бизнеса: почему компаниям стоит подумать дважды перед отменой удалёнки

Компания Holaluz, испанский энергетический игрок, решила отменить удаленную работу в пользу возврата к 100% офисному режиму.
В результате около 25% сотрудников покинули компанию из-за "моментальных" изменений условий труда, и этот показатель может вырасти до 30%. Работники были недовольны отсутствием прозрачности и объяснений со стороны руководства.
Параллельно с уходом сотрудников профсоюзы UGT и CGT начали бессрочную забастовку против возврата к офисной работе, что парализовало часть операций компании. Holaluz рассчитывала сэкономить 250 000 евро, отменив удаленную работу. Однако отсутствие конкретных данных по экономии усугубило недовольство работников.
Ситуация с Holaluz подчеркивает более глубокие проблемы. Принимая единоличное решение без учета мнений работников, компания рискует потерять своих сотрудников.
Этот случай является предупреждением для других компаний: отказ от удаленки без веских оснований может стать стратегической ошибкой. Необходимо признать важность открытого диалога и баланса между экономическими нуждами и благополучием работников, сообщает lesdechargeurs.
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