Климат на нефтяном рынке: внешние факторы вызывают серьёзные опасения

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на нефть остаются близкими к максимумам из-за опасений перебоев в поставках из России и США.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нефтяной танкер MV Sirius Star под флагом Либерии стоит на якоре

Рынок в ожидании разъяснений относительно санкций, связанных с конфликтом на Украине.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до 76,04 долларов за баррель, а нефть WTI выросла до 72,25 долларов. Это самые высокие уровни закрытия для обеих марок с 11 февраля, передает infomoney.

Альдо Спанжер, стратег по товарным рынкам из BNP Paribas, отметил, что рынок рассматривает три ключевых фактора: ситуацию в России, Иране и действия ОПЕК. Он подчеркнул, что участники рынка пытаются понять влияние объявленных и реальных санкций.

Недавние атаки дронов на российскую нефтяную инфраструктуру уже привели к сокращению поставок. Россия сообщила, что потоки нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (CPC), важный маршрут для экспорта из Казахстана, сократились на 30-40% после атаки. Это сокращение означает потерю около 380,000 баррелей в сутки на рынок.

Кроме того, холодная погода в США угрожает поставкам нефти, и в Северной Дакоте ожидается снижение производства до 150 000 баррелей в сутки.

Также есть предположения, что ОПЕК и ее союзники могут отложить запланированное увеличение предложения на апрель.

Известно также, что президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес украинского руководства, призывая "действовать активнее" в вопросах по установлению мира.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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