Цены на нефть остаются близкими к максимумам из-за опасений перебоев в поставках из России и США.
Рынок в ожидании разъяснений относительно санкций, связанных с конфликтом на Украине.
Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до 76,04 долларов за баррель, а нефть WTI выросла до 72,25 долларов. Это самые высокие уровни закрытия для обеих марок с 11 февраля, передает infomoney.
Альдо Спанжер, стратег по товарным рынкам из BNP Paribas, отметил, что рынок рассматривает три ключевых фактора: ситуацию в России, Иране и действия ОПЕК. Он подчеркнул, что участники рынка пытаются понять влияние объявленных и реальных санкций.
Недавние атаки дронов на российскую нефтяную инфраструктуру уже привели к сокращению поставок. Россия сообщила, что потоки нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (CPC), важный маршрут для экспорта из Казахстана, сократились на 30-40% после атаки. Это сокращение означает потерю около 380,000 баррелей в сутки на рынок.
Кроме того, холодная погода в США угрожает поставкам нефти, и в Северной Дакоте ожидается снижение производства до 150 000 баррелей в сутки.
Также есть предположения, что ОПЕК и ее союзники могут отложить запланированное увеличение предложения на апрель.
Известно также, что президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес украинского руководства, призывая "действовать активнее" в вопросах по установлению мира.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?