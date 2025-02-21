Долларовый капкан: старые купюры превратятся в тыкву

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА "Новости" предупредил, что владельцы старых долларовых купюр могут столкнуться с трудностями при их обмене в разных странах.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Веер из долларов в руке

Особенно это касается банкнот, выпущенных до 2013 года. Аксаков отметил, что ответственность за обмен старых купюр лежит на владельцах, а банки самостоятельно решают, принимать ли такие доллары.

По словам депутата, Россия устанавливает только обменные курсы, но не регулирует правила обращения валюты в финансовых организациях. Таким образом, решение о приёме старых долларов зависит от самого банка.

Проблемы с обменом старых долларовых банкнот стали более заметными с осени прошлого года. В октябре 2024 года вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что россияне начали сталкиваться с отказами при обмене долларов старого образца как в России, так и за рубежом. Проблемы с обменом наблюдаются в странах, таких как Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет и Армения. Старые доллары выпускались с 1996 по 2006 годы, а новые — с 2004 года.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

