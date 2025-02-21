Миллионы россиян ликуют: Набиуллина рассказала о возврате замороженных активов

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2024 году было "разморожено" около 570 миллиардов рублей средств российских инвесторов, сообщает ТАСС. Этот процесс коснулся примерно 1,5 миллиона человек.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Набиуллина отметила, что после замораживания средств, которые не попали под санкции, Центробанк и правительство работали над различными схемами для их освобождения. В результате, около 570 миллиардов рублей удалось вернуть владельцам в 2024 году.

Ранее пресс-служба Центробанка не раскрывала информацию о том, сколько активов остаются замороженными, объясняя это конфиденциальностью данных.

Напомним, что в середине 2022 года объём заблокированных активов российских инвесторов, находящихся в западных странах, оценивался примерно в 6 триллионов рублей.

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