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Миллионы россиян ликуют: Набиуллина рассказала о возврате замороженных активов

1:01
Экономика

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2024 году было "разморожено" около 570 миллиардов рублей средств российских инвесторов, сообщает ТАСС. Этот процесс коснулся примерно 1,5 миллиона человек.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Набиуллина отметила, что после замораживания средств, которые не попали под санкции, Центробанк и правительство работали над различными схемами для их освобождения. В результате, около 570 миллиардов рублей удалось вернуть владельцам в 2024 году.

Ранее пресс-служба Центробанка не раскрывала информацию о том, сколько активов остаются замороженными, объясняя это конфиденциальностью данных.

Напомним, что в середине 2022 года объём заблокированных активов российских инвесторов, находящихся в западных странах, оценивался примерно в 6 триллионов рублей.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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