Миллионы россиян ликуют: Набиуллина рассказала о возврате замороженных активов

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2024 году было "разморожено" около 570 миллиардов рублей средств российских инвесторов, сообщает ТАСС. Этот процесс коснулся примерно 1,5 миллиона человек.
Набиуллина отметила, что после замораживания средств, которые не попали под санкции, Центробанк и правительство работали над различными схемами для их освобождения. В результате, около 570 миллиардов рублей удалось вернуть владельцам в 2024 году.
Ранее пресс-служба Центробанка не раскрывала информацию о том, сколько активов остаются замороженными, объясняя это конфиденциальностью данных.
Напомним, что в середине 2022 года объём заблокированных активов российских инвесторов, находящихся в западных странах, оценивался примерно в 6 триллионов рублей.
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