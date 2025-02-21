Потеряли работу? Юрист рассказал, как получить отсрочку по кредиту

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заёмщики могут получить отсрочку по кредиту и уменьшить размер выплат, если они уведомят банк о своей финансовой трудности. Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников советует сразу сообщить кредитору о проблемах с платежами, чтобы минимизировать последствия для себя.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кредит

Эксперт отметил, что если заёмщик сам обращается в банк и выражает готовность продолжать выплаты в будущем, банки обычно идут навстречу. В настоящее время можно воспользоваться кредитными каникулами и реструктуризацией долга, что позволит снизить платежи и увеличить срок кредита.

Кроме того, ведущий юрист "Европейской юридической службы" Дмитрий Безделин сообщил, что заёмщики могут отложить платежи по ипотечным кредитам на срок до шести месяцев, при соблюдении определенных условий. Максимальная сумма кредита для отсрочки — 15 миллионов рублей.

Одним из условий является снижение дохода заемщика на более чем 30% за последний месяц перед обращением в банк, а также признание заемщика инвалидом I или II группы или безработным, пишет Life.ru.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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