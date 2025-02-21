Доллар по 88 рублей: ловушка или шанс разбогатеть — экономист раскрыл все карты

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Михаил Беляев отметил, что покупать доллар на данный момент имеет смысл только с учётом долгосрочных перспектив и всех связанных с этим рисков.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

По его словам, при покупке доллара необходимо учитывать курс, предложенный конкретным банком, а не биржевый курс. Для того чтобы хотя бы не понести убытки, доллар должен подорожать хотя бы на 10 рублей, так как обменные курсы заметно отличаются от биржевых, пишет "Лента.ру".

Эксперт считает, что доллар всё равно отыграет свои потери к рублю, но это случится в долгосрочной перспективе. В то же время 20 февраля Telegram-канал SHOT сообщил о массовом спросе на доллары в России на фоне падения их курса.

Во многих обменниках возник ажиотаж, а курс доллара от Центробанка снизился ниже 90 рублей, что произошло впервые с сентября прошлого года. На 21 февраля официальный курс составил 88,51 рубля.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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