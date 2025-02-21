Мало пользы: Маск призывает готовиться к выводу МКС с орбиты

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla, заявил о необходимости подготовки к прекращению эксплуатации Международной космической станции (МКС), утверждая, что от нее "мало пользы".

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

В своем сообщении в социальной сети он отметил, что пришло время начать подготовку к выводу МКС с орбиты, добавив, что станция выполнила свою задачу и теперь пора сосредоточиться на миссиях к Марсу, передает Газета.Ru.

В прошлом году бывший генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов также высказывался о судьбе МКС, отметив, что проект был совместным для России и США, и решение о будущем станции должно приниматься совместно. Он сообщил, что обсуждаются варианты ее сведения с орбиты с последующим затоплением в океане, причем, по его мнению, МКС, вероятно, будет затоплена целиком, что может привести к серьезным последствиям при входе в атмосферу.

В 2023 году Научно-технический совет Роскосмоса одобрил продление срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года). МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция (первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания).



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