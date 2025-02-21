Россия и Белоруссия обсуждают формирование общего рынка нефти и газа

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел встречу с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нижневартовск, добыча нефти

Основное внимание на встрече было уделено формированию общего рынка нефти и газа, а также другим аспектам интеграции в рамках Союзного государства. Обсуждалось также взаимодействие стран в торговле и энергетике.

Новак отметил, что по итогам прошлого года объем торговли между Россией и Белоруссией, вероятно, снова установит рекорд. В период с января по октябрь товарооборот увеличился на 6,5%, а товарооборот хозяйственной продукции вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, передает "Ъ".

Он подчеркнул, что Россия является самым крупным торговым партнером для Белоруссии, а союзная республика — главным торговым партнером России в СНГ и четвертым в мире.

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что Россия инвестировала более 4 миллиардов долларов в белорусскую экономику и отметил рост товарооборота между странами, подчеркивая эффективность российско-белорусской интеграции.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.