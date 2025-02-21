Шоколадный аромат сменился дымом: у кондитерской фабрики в Молдавии начались проблемы

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Кишиневе вместо привычного шоколадного аромата в одном из районов города стал распространяться черный дым.

Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0 Выбросы

Это связано с тем, что старейшая кондитерская фабрика "Букурия" начала использовать мазут вместо газа на производстве.

Как сообщает ТАСС, такая ситуация вызвала беспокойство у жителей столицы Молдавии. Директор фабрики Екатерина Чекина объяснила, что предприятие вынуждено прибегнуть к этому методу из-за сложившихся условий. Она отметила, что из-за технических особенностей сжигания мазута в котле иногда возникает густой черный дым.

Энергокризис в Молдавии, начавшийся с начала года, стал следствием отказа Украины от нового соглашения на транзит российского газа в страны Западной Европы. Это привело к нехватке топлива в республике и повышению тарифов.

Уточнения

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.





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