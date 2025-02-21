Шоколадный аромат сменился дымом: у кондитерской фабрики в Молдавии начались проблемы

В Кишиневе вместо привычного шоколадного аромата в одном из районов города стал распространяться черный дым.
Это связано с тем, что старейшая кондитерская фабрика "Букурия" начала использовать мазут вместо газа на производстве.
Как сообщает ТАСС, такая ситуация вызвала беспокойство у жителей столицы Молдавии. Директор фабрики Екатерина Чекина объяснила, что предприятие вынуждено прибегнуть к этому методу из-за сложившихся условий. Она отметила, что из-за технических особенностей сжигания мазута в котле иногда возникает густой черный дым.
Энергокризис в Молдавии, начавшийся с начала года, стал следствием отказа Украины от нового соглашения на транзит российского газа в страны Западной Европы. Это привело к нехватке топлива в республике и повышению тарифов.
Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?