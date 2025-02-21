Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне в шоке от высоких цен за электричество
Моя жена была уверена, что белокочанная капуста полезнее, пока я не рассказал ей правду
5 вкусных растений, которые каждый может вырастить у себя на даче
Глыба льда рухнула с крыши дома в Южно-Сахалинске - пострадал подросток
На Иль-Гранде не надо много слов — просто приходите и почувствуйте себя как в раю
Леди Гага сделала репост видео, на котором Ольга Бузова танцует под её песню
Россия и Белоруссия обсуждают формирование общего рынка нефти и газа
Перелом руки не помешал: спортсменка из Казахстана завоевала медаль на IX зимних Азиатских играх
Хотели рискнуть, но передумали? Это не вы струсили — просто пессимистичные нейроны активировались

Шоколадный аромат сменился дымом: у кондитерской фабрики в Молдавии начались проблемы

0:53
Экономика

В Кишиневе вместо привычного шоколадного аромата в одном из районов города стал распространяться черный дым.

Выбросы
Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0
Выбросы

Это связано с тем, что старейшая кондитерская фабрика "Букурия" начала использовать мазут вместо газа на производстве.

Как сообщает ТАСС, такая ситуация вызвала беспокойство у жителей столицы Молдавии. Директор фабрики Екатерина Чекина объяснила, что предприятие вынуждено прибегнуть к этому методу из-за сложившихся условий. Она отметила, что из-за технических особенностей сжигания мазута в котле иногда возникает густой черный дым.

Энергокризис в Молдавии, начавшийся с начала года, стал следствием отказа Украины от нового соглашения на транзит российского газа в страны Западной Европы. Это привело к нехватке топлива в республике и повышению тарифов.

Уточнения

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Еда и рецепты
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают Аудио 
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Авто
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь Аудио 
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Наука и техника
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Последние материалы
5 вкусных растений, которые каждый может вырастить у себя на даче
Глыба льда рухнула с крыши дома в Южно-Сахалинске - пострадал подросток
На Иль-Гранде не надо много слов — просто приходите и почувствуйте себя как в раю
Леди Гага сделала репост видео, на котором Ольга Бузова танцует под её песню
Россия и Белоруссия обсуждают формирование общего рынка нефти и газа
Перелом руки не помешал: спортсменка из Казахстана завоевала медаль на IX зимних Азиатских играх
Хотели рискнуть, но передумали? Это не вы струсили — просто пессимистичные нейроны активировались
Стабильный сахар без жёстких диет — какие продукты работают как натуральный балансер
Когда Check Engine — пустяк, а когда он предупреждает о серьёзной проблеме
Не всё дорогое — хорошее: как дешёвые корма часто оказываются лучше кормов премиум-класса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.