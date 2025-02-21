Элита Рунета в 2024 году: названы интернет-бренды, которые стоят миллиарды

Компания "Яндекс" заняла первое место в рейтинге самых ценных компаний Рунета за 2024 год с оценкой в 16,4 миллиарда долларов.
На втором месте, по версии Forbes оказался Ozon, стоимость которого составила 8 миллиардов долларов. Forbes также отметил, что количество отечественных брендов на платформе Ozon удвоилось, а общее количество российских товаров достигло 2,1 миллиона.
Третьей по стоимости в рейтинге стала Wildberries с оценкой в 6,6 миллиарда долларов. Платформа ежедневно обрабатывает более 20 миллионов заказов от около миллиона продавцов.
Другие компании, вошедшие в топ, включают интернет-сервис Avito с оценкой в 4,6 миллиарда долларов, разработчика программного обеспечения Cloud. ru, стоимостью 2,3 миллиарда долларов, и "Лабораторию Касперского" с 1,8 миллиарда долларов. Также на уровне 1,7 миллиарда долларов находятся сервис HeadHunter, разработчик ПО "СКБ Контур" и компания 1С, а разработчик игр "Леста игры" оценен в 1,5 миллиарда долларов.
Рейтинг составлен на основе анализа более 60 российских интернет-компаний, при этом в него вошли только те, чья выручка формируется в сети.
Руне́т (русскоязычный Интернет, русский Интернет) — совокупность сайтов Интернета с основным контентом или высокой долей его концентрации на русском языке и глобальная киберкультура.
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