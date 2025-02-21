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Boeing планирует вернуться в Россию

Экономика

Авиастроительный концерн Boeing (США) рассматривает возможность возвращения на российский рынок.

Завод Боинг
Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завод Боинг

Компания намерена вновь разрешить российским авиаперевозчикам приобретать самолеты, а также восстановить поставки запчастей. Взамен корпорация рассчитывает получать российский титан, необходимый для производства воздушных судов, сообщает SHOT.

По информации источника, рассматривается поэтапный сценарий возвращения. На первом этапе российские авиакомпании смогут закупать подержанные самолеты, продаваемые перевозчиками из дружественных стран. Следующий шаг — полный пересмотр санкционных ограничений и возможность оформлять заказы напрямую у Boeing.

Что касается запчастей, их поставки могут быть возобновлены сразу же после отмены санкций.

Издание также отмечает, что лизинговые компании уже начали переговоры с российскими перевозчиками, обсуждая, какие именно самолеты они готовы приобрести.

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники. С середины 2022 года штаб-квартира находится в Арлингтоне (штат Виргиния).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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