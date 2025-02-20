Эти вина стоит попробовать! Винный гид выбрал фаворитов 2025

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1:39
Экономика

Эксперты "Винного гида России" подвели итоги исследования лучших крепленых и сладких вин страны.

Вино
Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вино

Об этом сообщает РИА Новости. Лидером среди крепленых коллекционных вин стал "Портвейн Крымский" от "Солнечной Долины", набравший высокую оценку в районе 90 баллов. В категории марочных вин первое место заняла "Массандра", а лучшим сладким вином признали Aroma от "Винодельни Криница" с оценкой 89 баллов.

Исследование охватило более 30 предложений крепленых и сладких вин из основных винодельческих регионов России, включая Крым, Кубань, Долину Дона и Дагестан. Все вина соответствуют высоким стандартам органолептики, установленным Роскачеством, и получили оценки не ниже 78 баллов. Среди марочных крепленых вин выделены "Токай Массандра" и "Каберне Екатерины Десертное", а среди ординарных — "Коктебель. Мускат Янтарный".

По словам Олеси Латышевой, директора департамента исследования и продвижения российской винодельческой продукции Роскачества, производство сладких вин в России возрождается благодаря прогрессивным технологиям и мастерству виноделов. Крепленые вина остаются важной частью классической винной традиции России, в то время как сладкие вина позднего сбора вновь выходят на рынок.

Проект "Винный гид России" реализуется Роскачеством совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов для выявления лучших российских вин.

Уточнения

Портве́йн — креплёное вино, происходит от названия одного из главных портов Португалии — Порту.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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