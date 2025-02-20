Новые льготы, защита от увольнений и бонусы: кто попадёт в список предпенсионеров в 2025 году?

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

После повышения пенсионного возраста поддержка предпенсионеров стала актуальной. В 2025 году статус предпенсионера получат мужчины, родившиеся в 1965 году, и женщины, родившиеся в 1970 году.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

На эту категорию граждан распространяется пакет льгот от государства и региональные меры поддержки.

По состоянию на осень 2024 года в Московской области насчитывалось 210 тысяч предпенсионеров, и ожидается увеличение числа получателей льгот на 95 тысяч человек в 2025 году. Депутаты Мособлдумы продлили региональные меры поддержки, изменив закон, пишут "Вести Подмосковья".

"В Московской области предусмотрен широкий спектр льгот для данной категории. Закон позволит получать льготы также тем, кто в 2025 году достигнет 55 и 60 лет", — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Статус предпенсионера можно получить, если до выхода на пенсию осталось пять лет или меньше. Этот статус будет распространен на мужчин 1961-1965 годов рождения и женщин 1966-1970 годов рождения. При этом есть факторы, влияющие на сроки, например, работа в особых условиях. Льготные пенсии также предусмотрены для людей с определенным трудовым стажем в специфических профессиях или регионах.

Государство автоматизирует процесс перевода в статус предпенсионера, однако рекомендуется получить специальную справку. Её можно оформить в территориальном отделе Социального фонда или через МФЦ. Справку также можно получить в электронном виде через портал "Госуслуги" в течение суток. Она выдается бесплатно.

Для получения справки на сайте Соцфонда необходимо авторизоваться через "Госуслуги", выбрать нужный раздел и запросить информацию об отнесении к категории предпенсионеров.

Основные льготы, предоставляемые предпенсионерам, включают оформление льготного проезда и компенсацию за услуги ЖКХ через управление социальной защиты.

В налоговых органах они могут получить освобождение от земельного и имущественного налогов.

В службе занятости предпенсионеры имеют право на увеличение пособия по безработице и возможность пройти курсы переподготовки или повышения квалификации.

Кроме того, на работе они могут требовать два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации. Также важно отметить, что работодатель не имеет права уволить предпенсионера без его согласия.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.



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