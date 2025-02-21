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Больше 100 тысяч тонн: Подмосковье лидирует по производству мороженого пятый год подряд

2:09
Экономика

Производители Московской области уже пятый год подряд занимают первое место в стране по выпуску мороженого. По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в 2024 году доля региона составила 57,5% от общего объема производства в Центральном федеральном округе и 18,1% по всей России. Общий объем выпуска вырос на 4% и достиг 108,4 тысячи тонн. Об этом пишет "Российская газета".

Мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мороженое

Подмосковное мороженое выходит на экспорт

Подмосковные компании активно поставляют продукцию за границу. В прошлом году мороженое из региона экспортировалось в Беларусь, Казахстан и Азербайджан, а в ближайшие годы планируется расширение географии поставок. В числе ведущих производителей — "Фронери Рус", "Чистая линия", "Дмитровский молочный завод", "Богородский хладокомбинат" и "Иль Мио Мороженко".

Как делают мороженое? Заводы открывают двери для экскурсий

Производители не только увеличивают объемы выпуска, но и демонстрируют процесс создания мороженого. Заводы "Чистая линия" в Долгопрудном и "Богородский хладокомбинат" в Ногинске проводят экскурсии, на которых можно увидеть весь процесс — от обработки молока до упаковки готового продукта.

Новые инвестиции в производство

Компания "Чистая линия" расширяет производство — в Долгопрудном строится логистический комплекс площадью 9,5 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект составляют 1,3 миллиарда рублей, уже создано 150 рабочих мест. Следующим этапом станет строительство нового производственного здания, на которое запланировано 2,5 миллиарда рублей инвестиций и создание 500 дополнительных рабочих мест. Завершение строительства намечено на конец 2026 года.

Уточнения

Моро́женое - пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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