Гречка подешевела, но ненадолго — аналитики прогнозируют рост цен

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики фиксируют падение цен на гречку второй год подряд. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", стоимость килограмма крупы снизилась на 3% и составила в среднем 81 рубль. Основная причина такой динамики — рекордный урожай 2022-2023 годов и значительные запасы продукта.

Фото: flickr.com by fontplaydotcom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гречка

Спрос на гречку растет

Несмотря на снижение цен, интерес к продукту только увеличился. По данным аналитиков, число покупок гречки выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Высокие запасы крупы позволяют сохранять стабильность на рынке, а покупатели продолжают активно приобретать этот продукт.

Цены могут оставаться стабильными в первом полугодии

Специалисты прогнозируют, что благодаря большому объему предложения стоимость гречки останется на текущем уровне, по крайней мере, до конца первого квартала или даже до середины 2024 года. Однако ситуация может измениться во второй половине года.

Гречка подорожает из-за сокращения посевов

Эксперты предупреждают, что в 2024 году посевные площади под гречку были уменьшены, что может привести к постепенному росту цен. В связи с этим уже во втором полугодии крупа может начать дорожать, и покупателям стоит учитывать возможные изменения в рыночной ситуации.

Уточнения

Гречи́ха (лат. Fagopýrum) — род травянистых растений семейства Гречишные (Polygonaceae), в котором образует монотипную трибу Fagopyreae. Крупа используется для приготовления пирогов, каш и супов, зачастую, вместе с ягодами или другими крупами (например, рисом).





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