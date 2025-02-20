Финансовая ловушка: как пенсионеры теряют свои сбережения из-за импульсивных расходов

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Великобритании компания L&G запустила программу "Планировщик пенсии" для своих сотрудников, чтобы помочь большему числу людей обеспечить себе желаемый уровень жизни на пенсии.

Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Старость

Доступна бесплатная консультация для тех, кто хочет принимать более обоснованные решения.

По достижении 55 лет британцы имеют право снять до 25% накопленного пенсионного фонда наличными без уплаты налогов. Оставшиеся средства будут подлежать налогообложению, и ими можно распорядиться несколькими доступными способами британской пенсионной системы.

Около одной седьмой пенсионеров, которые обратились за наличными из пенсионного фонда, признаются, что сожалеют о своих расходах или о том, что сняли больше средств, чем планировали.

Среди тех, кто испытывает сожаления, 29% столкнулись с неожиданными расходами, а 26% полагали, что могут себе это позволить. Около 58% опрошенных получили доступ к своей пенсии без получения официальных советов или консультаций, что является распространенной ошибкой. Более 10% из них признались, что не полностью понимали последствия своих решений.

Доктор Эмма Хепберн, клинический психолог, объясняет, как психологические факторы влияют на финансовые решения. Она указывает на "гиперболическое дисконтирование" как ключевой фактор, когда люди выбирают немедленное удовольствие, даже когда долгосрочные выгоды могут быть более полезными, пишет gbnews.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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