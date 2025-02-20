Исторический максимум: золото перевалило за 2900 долларов

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на золото продолжают стремительный рост, установив новый рекорд в январе 2025 года. Как отмечает менеджер фонда Crédit Mutuel Asset Management Шарлотта Пеурон, стоимость драгоценного металла достигла 2 798,4 доллара за унцию, а в начале февраля золото превысило отметку в 2900 долларов. Об этом сообщает итальянский экономический интернет-портал SoldiOnline. it.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

Факторы, влияющие на цены

По словам эксперта, одной из причин роста стала политическая нестабильность, связанная с возвращением Дональда Трампа на пост президента США. Его политика в области торговли и возможное усиление инфляции способствуют укреплению позиций золота.

Кроме того, Центральный банк Китая запустил пилотную программу, позволяющую страховым компаниям инвестировать в драгоценные металлы, что также увеличивает спрос.

Серебро и горнодобывающий сектор в плюсе

Помимо золота, растет и стоимость серебра — цена поднялась на 8,6%, достигнув 31,3 доллара за унцию. Индекс NYSE Arca Gold Miners, отражающий состояние горнодобывающих компаний, также укрепился, прибавив 14,9%. Пеурон отмечает, что компании сектора демонстрируют высокие финансовые показатели, что подтверждают отчетности, опубликованные в январе.

Прогнозы на 2025 год

Аналитики ожидают, что позитивная тенденция сохранится. По мнению Шарлотты Пеурон, если цены на золото останутся на текущем уровне, то многие прогнозы будут пересмотрены в сторону повышения. Это обеспечит дополнительную поддержку как для инвесторов, так и для горнодобывающих предприятий.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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