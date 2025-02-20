Фабрики закрываются, зарплата задерживается — кризис в гончарном производстве Великобритании

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Роб Морли, который долгое время работал на керамических фабриках, был уволен уже восемь раз из-за закрытия производств в Стаффордшире (Великобритания).

Фото: freepik.com by olavla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ керамическая посуда

Недавно он и его жена потеряли работу в Royal Stafford, последней гончарной фабрике, которая прекратила работу после 180 лет существования, что привело к сокращению более 70 рабочих мест. Закрытие было вызвано высокими затратами на электроэнергию и снижением заказов. Более того, работникам не выплатили зарплату за последнюю неделю, что вызвало у людей сильное переживание.

Банкротство Royal Stafford вызвало призывы к защите керамической отрасли в регионе. Член парламента Дэвид Уильямс подчеркнул, что гончарные мастерские важны для идентичности города, и необходимо принимать меры для поддержки этой отрасли.

Премьер-министр отметил, что ситуация затрагивает не только рабочие места, но и чувство принадлежности к сообществу. Вместе с энергетическими компаниями он намерен работать над улучшением ситуации.

В то же время, на фабрике Wedgewood наблюдается снижение числа работников: из 600 человек, трудившихся два десятилетия назад, осталось всего 75.

Основную часть продукции сейчас производят в Индонезии. Вице-президент Wedgwood отметил, что высокие затраты на производство в Британии и нехватка молодежи, готовой изучить необходимые навыки, создают проблемы для будущего керамической отрасли, сообщает The Guardian.

Уточнения

Гонча́рное произво́дство гончарство (от слова «гърнь» — огонь, а также печь для обжига керамики, однокоренное «горнило») — изначально было ремеслом, служившим для изготовления сосудов для приготовления, приёма пищи или для хранения жидких и сыпучих материалов.





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