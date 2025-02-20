Прощай, Visa и Mastercard: как Россия адаптировалась к новым реалиям

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

После ухода Visa и Mastercard с российского рынка отечественные компании полностью удовлетворили потребности российских граждан в области платежных услуг.

Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олата по карте

Экономист Павел Штанов в интервью ИА RuNews24.ru отметил, что для международных платежных систем в России уже нет свободного места. Уход этих компаний стал вызовом для финансовой системы, однако была найдена эффективная альтернатива.

Российская платежная система "Мир" доказала свою целостность и независимость от внешних факторов, и развитие отечественных финансовых технологий показало, что Visa и Mastercard больше не являются незаменимыми.

Ключевыми факторами перехода на альтернативную систему стали расширение сети приема карт "Мир", с которыми работают практически все торговые точки и интернет-магазины в России, а также активный выпуск и обслуживание карт российскими банками.

Система также сотрудничает с международными платежными сетями, такими как UnionPay, что позволяет россиянам использовать карты за границей.

Кроме того, система быстрых платежей (СБП) обеспечивает мгновенные переводы и оплату товаров по номеру телефона. Штанов подчеркнул, что развитие альтернативных платежных систем в России — это стратегический шаг к финансовой независимости страны.

В будущем ожидается расширение функционала карт "Мир" и укрепление сотрудничества с другими платежными системами.

Уточнения

Система быстрых платежей (СБП) — система Банка России, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору (в настоящее время — по номеру телефона) получателя между счетами в разных кредитных организациях. Также СБП позволяет совершать мгновенные платежи в режиме 24/7 за работу, товары и услуги, в том числе с использованием QR-кода.



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