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Будущее евро под вопросом? А что будет с курсом доллара

1:19
Экономика

Экономист Александр Разуваев выразил сомнения в долгосрочной устойчивости евро, указывая на фундаментальные риски еврозоны, которая объединяет разные экономики.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Эксперт предположил, что если одна из крупных стран Европы, таких как Германия или Франция, решит выйти из зоны евро, это может стать угрозой для её существования.

Курс доллара в ближайшие годы вряд ли упадет ниже 80 рублей, а в долгосрочной перспективе может достичь 100 рублей, что соответствует макроэкономическим показателям России. Экономист отметил, что российский валютный рынок остается малоликвидным, что делает его уязвимым к резким колебаниям, информирует сайт aif.ru.

Разуваев напомнил, что до специальной военной операции доллар стоил около 75 рублей, но сейчас ситуация изменилась, и в начале года он поднимался до 112 рублей. Экономист также выразил надежду на стабилизацию ситуации, если будут сняты санкции с Московской биржи, что сделает рынок более ликвидным.

При стабилизации политической ситуации и снятии санкций минимальный курс доллара может стабилизироваться в пределах 80-85 рублей.

Уточнения

Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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