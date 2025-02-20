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Газовые месторождения Эфиопии: Россия получила заманчивое предложение

1:03
Экономика

Эфиопия выступила с предложением о совместной разработке газовых месторождений и создании производства минеральных удобрений с участием России. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

СНГ
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
СНГ

Министр подчеркнул, что Эфиопия активно развивает энергетический сектор, строя новые мощности, но сталкивается с дефицитом распределительного оборудования, в производстве которого Россия может быть полезна.

"Мы готовы предложить нашим партнёрам не только современное оборудование, но и опыт в его управлении и обслуживании. К тому же, наши компетенции в ядерной отрасли могут быть востребованы", — добавил он в беседе с ТАСС.

Решетников также указал на важные макроэкономические изменения, которые происходят в Эфиопии. Переход на плавающий валютный курс создает условия для стабильных инвестиций и возврата прибыли. Это делает страну привлекательной для долгосрочных экономических проектов с участием России.

Уточнения

Эфио́пия — государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю (после отделения Эритреи 24 мая 1993 года). Территория — 1 104 300 км².

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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