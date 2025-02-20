Как не возвращать кредит банку: аналитик раскрыла законную схему

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала осени в России вступает в силу новый закон, который даёт гражданам возможность отказаться от кредитов, оформленных с нарушением антимошеннических правил. Об этом в интервью агентству "Прайм" сообщила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кредит

Эксперт подчеркнула, что воспользоваться такой возможностью можно будет только при возбуждении уголовного дела о хищении средств. Это станет ключевым условием для отмены обязательств по спорному кредиту.

Однако новые меры, по словам Солдатенковой, могут временно снизить доступность заемных средств для отдельных категорий граждан, особенно тех, кто часто обращается за небольшими кредитами.

Инна Солдатенкова отметила, что закон также предоставляет возможность отказаться от кредита, если заемщик передумал использовать выданные деньги. Такие изменения вводятся для защиты прав клиентов и снижения рисков, связанных с мошенничеством.

Несмотря на изменения, на общей доступности кредитов для населения это отразиться не должно. Эксперт пояснила, что закон не накладывает ограничений на условия выдачи кредитов, а только корректирует механизм их оформления. Кредиторы не столкнутся с дополнительными затратами на перестройку своих процессов, поэтому значительного ухудшения ценовых условий для заемщиков не предвидится.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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