Мошенники маскируются под сотрудников Wildberries для кражи данных

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников маркетплейса Wildberries, чтобы красть личные данные и деньги россиян.
Об этом сообщает "Лента.ру". Согласно информации от Wildberries, злоумышленники сообщают потенциальным жертвам об окончании срока бесплатного хранения товаров в пунктах выдачи. Затем они просят сообщить код, отправленный на телефон, для отмены заказа. Используя этот код, мошенники могут взломать личный кабинет на "Госуслугах" или списать деньги с банковской карты.
Представители Wildberries подчеркнули, что посторонние лица не имеют доступа к информации о заказах, так как она доступна только в личном кабинете покупателя.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.
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