Госдума не поддержала проект о переносе индексации пенсий на 1 января

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутаты Государственной думы отклонили законопроект о переносе даты индексации страховых пенсий, предложенный фракцией ЛДПР.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Деньги

Инициатива заключалась в том, чтобы индексация страховых пенсий и фиксированных выплат проводилась не с 1 февраля, как это происходит сейчас, а с 1 января каждого года. Также предлагалось проводить доиндексацию через месяц после основной индексации.

Профильный комитет Госдумы отметил, что в настоящее время существует общий порядок индексации социальных выплат с 1 февраля, и это касается не только страховых пенсий. Депутаты пришли к выводу, что законопроект требует доработки и дополнительного обсуждения всех условий.

В этом году страховые пенсии были проиндексированы на 7,3% с 1 января, а к февралю их доиндексировали до 9,5% в соответствии с уровнем фактической инфляции, сообщает ТАСС.

Уточнения

Индекса́ция (от лат index — список, реестр, указатель) в экономике — это средство защиты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.





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