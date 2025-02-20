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Госдума не поддержала проект о переносе индексации пенсий на 1 января

1:01
Экономика

Депутаты Государственной думы отклонили законопроект о переносе даты индексации страховых пенсий, предложенный фракцией ЛДПР. 

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Деньги

Инициатива заключалась в том, чтобы индексация страховых пенсий и фиксированных выплат проводилась не с 1 февраля, как это происходит сейчас, а с 1 января каждого года. Также предлагалось проводить доиндексацию через месяц после основной индексации.

Профильный комитет Госдумы отметил, что в настоящее время существует общий порядок индексации социальных выплат с 1 февраля, и это касается не только страховых пенсий. Депутаты пришли к выводу, что законопроект требует доработки и дополнительного обсуждения всех условий.

В этом году страховые пенсии были проиндексированы на 7,3% с 1 января, а к февралю их доиндексировали до 9,5% в соответствии с уровнем фактической инфляции, сообщает ТАСС.

Уточнения

Индекса́ция (от лат  index — список, реестр, указатель) в экономике — это средство защиты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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