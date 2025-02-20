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Арбитражный суд решил судьбу зарплат бывших работников Google

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Экономика

Суд в Москве удовлетворил требования бывших сотрудников ООО "Гугл", предоставив им приоритетное право на получение средств.

Молоток
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молоток

Об этом сообщил адвокат Артур Зурабян. Конкурсный управляющий Валерий Таляровский подал просьбу в Арбитражный суд Москвы, отметив, что обычно предприятия сначала погашают долги перед кредиторами, а затем — задолженность по зарплате. Однако, по его словам, Google LLC продолжает нарушать российские законы, не выполняя требования Роскомнадзора и судебные акты, что увеличивает текущие обязательства компании и затрудняет выплату зарплат бывшим сотрудникам.

Общая сумма требований по зарплате примерно 200 работников составляет 480 миллионов рублей. Кроме этого, компания обязана выплатить 240 миллионов рублей налога на доходы физических лиц и страховых взносов, пишут "Ведомости".

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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