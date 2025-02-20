Импортное пиво: российские пивовары готовы занять освободившиеся ниши на рынке

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

В декабре 2024 года импорт немецкого пива в Россию оказался наименьшим с апреля 2022 года, составив 6,5 тыс. тонн.

Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain пиво бокалы

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата, в денежном выражении импорт сократился в 1,7 раза до 4,7 млн евро, что ниже показателя июня 2022 года (4,3 млн евро).

Кроме того, Россия снизила ввоз пива из Бельгии на 20% (до 1,7 млн евро), Латвии на 50% (до 1,5 млн евро) и Литвы в 3,1 раза (до 1,1 млн евро).

В то же время поставки пива из Чехии возросли до 3,4 млн евро (в декабре 2023 года — 2,8 млн евро), а из Польши — в 4,6 раза до 2,3 млн евро.

В целом, поставки пива из Евросоюза в Россию уменьшились на 25% до 15,05 млн евро в декабре 2024 года. Союз российских пивоваров (СРП) сообщил, что доля импортного пива на российском рынке может сократиться вдвое, однако российские производители готовы занять освобождающиеся ниши.

Уточнения

Ни́ша - определённая, обычно ограниченная сфера какой-нибудь деятельности, возможность применения такой деятельности.





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