Золотая виза в действии: инвесторы из 14 стран выбрали Россию

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Программа "золотых виз" в России, предназначенная для упрощенного получения вида на жительство иностранными инвесторами, уже привлекла 2,66 млрд рублей в экономику страны.

Фото: Yükleyenin kendi çalışması by W. Bulach, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Красная площадь

Как сообщает РБК со ссылкой на Минэкономразвития, обращения подали граждане из 14 стран, включая США, Китай, Германию, Южную Корею и Израиль.

По информации МВД России, по состоянию на третий квартал 2024 года вид на жительство в РФ получили десять инвесторов. В 2023 году было зарегистрировано наибольшее количество запросов — 24, в 2024 году — 14, а за первые месяцы 2025 года — всего два.

Чаще всего на "золотую визу" подавали иностранцы, инвестировавшие в российские юридические лица более 30 млн рублей, с количеством обращений 21.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



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