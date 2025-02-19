Bershka, ZARA, Pull&Bear хотят вернуться в Россию: как это отразится на ценах?

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Популярные по всему миру бренды одежды ведут переговоры о возможном возвращении в РФ. Маркетолог Николай Григорьев объяснил NewsInfo. Ru, что этот непростой процесс зависит от политической обстановки.

Фото: commons.wikimedia.org by Estevoaei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Zara

"Задача коммерческой компании — зарабатывать. Они предполагают, пока осторожно, что отношения между Россией и США могут улучшиться. Если это произойдет, российский рынок снова станет интересен", — заявил он.

Эксперт отметил, что Россия — крупная страна, которая занимает значимые позиции в объемах продаж многих брендов.

"Мы для "Рено", например, были вторым рынком после Франции. Ушли — потеряли колоссальные деньги", — добавил он.

Григорьев добавил, что возвращение международных игроков усилит конкуренцию на рынке одежды.

Но как это повлияет на стоимость товаров, зависит от состояния российской экономики и покупательской способности населения.

Брендам, как добавил Григорьев, еще и придется восстанавливать доверие потребителей.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.