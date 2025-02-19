Bershka, ZARA, Pull&Bear хотят вернуться в Россию: как это отразится на ценах?

Популярные по всему миру бренды одежды ведут переговоры о возможном возвращении в РФ. Маркетолог Николай Григорьев объяснил NewsInfo. Ru, что этот непростой процесс зависит от политической обстановки.
"Задача коммерческой компании — зарабатывать. Они предполагают, пока осторожно, что отношения между Россией и США могут улучшиться. Если это произойдет, российский рынок снова станет интересен", — заявил он.
Эксперт отметил, что Россия — крупная страна, которая занимает значимые позиции в объемах продаж многих брендов.
"Мы для "Рено", например, были вторым рынком после Франции. Ушли — потеряли колоссальные деньги", — добавил он.
Григорьев добавил, что возвращение международных игроков усилит конкуренцию на рынке одежды.
Но как это повлияет на стоимость товаров, зависит от состояния российской экономики и покупательской способности населения.
Брендам, как добавил Григорьев, еще и придется восстанавливать доверие потребителей.
Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.
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