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Подарок на любой бюджет: выбираем наборы для приготовления домашних настоек

3:03
Экономика

Наборы для приготовления домашних настоек на основе самогона или водки, представленные на маркетплейсах, в офлайн-магазинах, сегодня привлекают внимание покупателей. Готовые наборы могут стать отличным подарком для друзей и близких, которые увлекаются изготовлением домашних напитков.

Настойка
Фото: freepik.com by stockking is licensed under Free More info
Настойка

Многие травяные сборы содержат подробные инструкции по приготовлению настоек, что делает процесс более простым и понятным даже для начинающих. Средний ценник сухого травяного сбора — 250 рублей. Покупатели могут выбрать подходящий вариант в зависимости от своих финансовых возможностей.

Наборы предлагают широкий ассортимент ингредиентов для создания настоек с различными вкусами и ароматами. Это позволяет покупателям экспериментировать и создавать напитки по своему вкусу.

Состав сборов — разнообразный:

  • сушеная вишня, дубовая щепа, изюм, миндаль, шиповник;
  • зверобой, сушеный чернослив, дубовая щепа, кардамон;
  • померанец корка, ревень цукаты, лимонная кислота;
  • ягоды можжевельника обыкновенного, бадьян;
  • изюм, вишня вяленая, чернослив, кора дуба;
  • гвоздика, кора дуба, кардамон, щепа дубовая, мускатный орех;
  • яблоко сушеное, натуральный ванильный сахар, чипсы из российского дуба (средний обжиг), изюм;
  • золотой корень (родиола розовая).

Почти в каждом наборе имеется дубовая щепа или кора дуба. И неспроста! Известно, что для получения высококачественного элитного алкоголя традиционно используется выдержка в дубовых бочках. Однако не у всех есть возможность приобрести такие бочки для домашних нужд, да и такая покупка порой нецелесообразна.

В связи с этим предлагается альтернатива: вместо бочек можно использовать дубовую щепу, кору, чипсы или кубики, на которых настаивается самогон или водка. Дубовая щепа является незаменимым элементом для облагораживания домашней настойки. Уникальный состав и свойства дубовой древесины придают алкоголю приятный вкус и аромат, а также красивый коньячный цвет. Танины, содержащиеся в щепке, помогают связать и осадить вредные соединения.

Александр Ручкин, клинический фитотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, травник, целитель, в интервью Pravda. Ru по поводу использования сбора из золотого корня, или родиолы розовой, отметил, что гипертоникам он нежелателен. По словам эксперта, часто в составе бальзамов, пряных алкогольных напитков на основе лекарственных трав, встречаются сосновые почки, корень элеутерококка, левзея, или маралий корень.

"Выбирая травки и специи для настойки на водке или самогоне, учитывайте вкусовые и полезные свойства набора", — подчеркнул Ручкин.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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