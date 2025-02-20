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А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов

1:15
Экономика

Некоторые представители бизнеса в РФ задаются вопросом, нужно ли стране возвращение западных компаний и отмена санкций. Об этом рассказал сопредседатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Герман Клименко в интервью "Аргументам и фактам".

Манекены в одежде
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Манекены в одежде

IT-рынок опасается западной конкуренции

Эксперт отметил, что после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа рынок позитивно отреагировал, однако в IT-секторе настороженность только усилилась. Если санкции будут сняты, компании вроде Microsoft и Oracle могут вернуться, и возникает вопрос — будет ли Россия защищать собственные бренды?

Россия уже создала аналоги западных продуктов

Клименко подчеркнул, что российский рынок уже сумел адаптироваться и заместить продукцию ушедших западных брендов. Теперь бизнесу нужны гарантии, что Запад не покинет страну снова, иначе инвестиции в российские разработки окажутся под угрозой.

Эксперт считает, что вопрос возможного возвращения западных компаний требует серьезного обсуждения, и Россия должна определить условия их работы с учетом накопленного опыта.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] - клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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