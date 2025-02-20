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Депутат Топилин: новые санкции ЕС — признак агонии европейской политики

1:46
Экономика

Очередной пакет антироссийских санкций доказывает кризис европейской политики и наносит удар по экономике самого ЕС, заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, сообщают "Известия".

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

ЕС готовит 16-й пакет санкций против России

Европейский союз достиг договоренности о введении нового пакета антироссийских санкций. Ограничения затронут импорт алюминия, экспорт ряда химических веществ, а также обслуживание нефтегазовых заводов. Помимо этого, запрет распространяется на продажу игровых приставок и авиасимуляторов. Окончательное утверждение запланировано на 24 февраля.

Максим Топилин: Европа демонстрирует кризис управления

Депутат Госдумы Максим Топилин считает, что очередной пакет санкций доказывает неспособность европейских лидеров к конструктивному диалогу. Он подчеркнул, что санкции не только нарушают международные нормы торговли, но и вредят экономике самой Европы.

Санкции ударят по европейскому бизнесу

По словам Топилина, практика показывает, что санкционные меры, направленные против России, в итоге наносят ущерб их инициаторам. Производители из ЕС сталкиваются с ростом издержек, что ведет к удорожанию продукции и потере конкурентоспособности.

Россия адаптируется, но потребуется время

Политик уверен, что российские компании найдут новые рынки сбыта, но этот процесс потребует времени. Несмотря на санкционное давление, Россия продолжит развитие своей экономики и укрепление торговых связей с партнерами за пределами ЕС.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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