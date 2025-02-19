Россияне теряют миллиарды — Набиуллина поставила банкам жесткий ультиматум

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банки должны устранить угрозу хищений денег через мобильные приложения до конца первого квартала 2025 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License Банк России в Твери

До конца марта банки должны устранить уязвимости

Центробанк России поставил жесткий срок: к концу первого квартала 2025 года кредитные организации обязаны закрыть уязвимости мобильных банков, которые позволяют мошенникам похищать деньги со счетов клиентов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах".

Новый вирус атакует банковские счета

Набиуллина отметила, что в последние месяцы особенно активен вирус SpyNote, который незаметно проникает в мобильные устройства, получает доступ к паролям и СМС-кодам, а затем опустошает счета пользователей. По данным ЦБ, за последние полгода около 40-50% всех хищений со счетов произошло именно таким способом.

27,5 миллиарда рублей украдено у клиентов банков

По данным Центробанка, в 2024 году кибермошенники похитили рекордные 27,5 миллиарда рублей, что на 70% больше, чем годом ранее. При этом 40% украденных денег — это кредитные средства.

ЦБ требует от банков усилить защиту и отчетность

По словам Набиуллиной, качество отчетности банков о мошенничестве улучшилось, но все еще далеко от идеала. Сейчас банки передают корректные данные о 85% случаев мошенничества, но ЦБ намерен добиться 100% прозрачности.

Глава Центробанка призвала банковский сектор и финтех-компании объединить усилия в борьбе с кибермошенничеством, чтобы максимально защитить счета клиентов.

Уточнения

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