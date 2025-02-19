Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданная правда о белке: чем заменить мясо без вреда для здоровья
Скажите прощай влажности! Уникальное растение поможет сохранить ваш дом сухим
Как сэкономить на штрафах за ПДД и не чувствовать себя нарушителем? Разбираемся в новом постановлении
Хотите паять в удовольствие? Присмотритесь к новой портативной станции iFixit
Простые продукты, 5 минут времени — и на столе шоколадное чудо
Когда экран подстраивается под тебя, а не наоборот — геймеры, это прорыв
Секреты Гималаев: редкий вид рыбы вновь найден после восьмидесяти лет исчезновения
Филипп Киркоров вернул детей в иностранную школу
В Египте вводятся новые правила для туристов

Россияне теряют миллиарды — Набиуллина поставила банкам жесткий ультиматум

1:59
Экономика

Банки должны устранить угрозу хищений денег через мобильные приложения до конца первого квартала 2025 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

Банк России в Твери
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License
Банк России в Твери

До конца марта банки должны устранить уязвимости

Центробанк России поставил жесткий срок: к концу первого квартала 2025 года кредитные организации обязаны закрыть уязвимости мобильных банков, которые позволяют мошенникам похищать деньги со счетов клиентов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах".

Новый вирус атакует банковские счета

Набиуллина отметила, что в последние месяцы особенно активен вирус SpyNote, который незаметно проникает в мобильные устройства, получает доступ к паролям и СМС-кодам, а затем опустошает счета пользователей. По данным ЦБ, за последние полгода около 40-50% всех хищений со счетов произошло именно таким способом.

27,5 миллиарда рублей украдено у клиентов банков

По данным Центробанка, в 2024 году кибермошенники похитили рекордные 27,5 миллиарда рублей, что на 70% больше, чем годом ранее. При этом 40% украденных денег — это кредитные средства.

ЦБ требует от банков усилить защиту и отчетность

По словам Набиуллиной, качество отчетности банков о мошенничестве улучшилось, но все еще далеко от идеала. Сейчас банки передают корректные данные о 85% случаев мошенничества, но ЦБ намерен добиться 100% прозрачности.
Глава Центробанка призвала банковский сектор и финтех-компании объединить усилия в борьбе с кибермошенничеством, чтобы максимально защитить счета клиентов.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) - особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Красота и стиль
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности Аудио 
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Садоводство, цветоводство
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству Аудио 
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Садоводство, цветоводство
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Тактический боеприпас Солист. Что известно о новом российском вооружении Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Неожиданная правда о белке: чем заменить мясо без вреда для здоровья
Скажите прощай влажности! Уникальное растение поможет сохранить ваш дом сухим
Как сэкономить на штрафах за ПДД и не чувствовать себя нарушителем? Разбираемся в новом постановлении
Хотите паять в удовольствие? Присмотритесь к новой портативной станции iFixit
Простые продукты, 5 минут времени — и на столе шоколадное чудо
Когда экран подстраивается под тебя, а не наоборот — геймеры, это прорыв
Секреты Гималаев: редкий вид рыбы вновь найден после восьмидесяти лет исчезновения
Филипп Киркоров вернул детей в иностранную школу
В Египте вводятся новые правила для туристов
5 собак с тёмным прошлым, которых нельзя держать в доме: откроется страшная правда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.