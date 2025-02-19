Банки должны устранить угрозу хищений денег через мобильные приложения до конца первого квартала 2025 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.
Центробанк России поставил жесткий срок: к концу первого квартала 2025 года кредитные организации обязаны закрыть уязвимости мобильных банков, которые позволяют мошенникам похищать деньги со счетов клиентов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах".
Набиуллина отметила, что в последние месяцы особенно активен вирус SpyNote, который незаметно проникает в мобильные устройства, получает доступ к паролям и СМС-кодам, а затем опустошает счета пользователей. По данным ЦБ, за последние полгода около 40-50% всех хищений со счетов произошло именно таким способом.
По данным Центробанка, в 2024 году кибермошенники похитили рекордные 27,5 миллиарда рублей, что на 70% больше, чем годом ранее. При этом 40% украденных денег — это кредитные средства.
По словам Набиуллиной, качество отчетности банков о мошенничестве улучшилось, но все еще далеко от идеала. Сейчас банки передают корректные данные о 85% случаев мошенничества, но ЦБ намерен добиться 100% прозрачности.
Глава Центробанка призвала банковский сектор и финтех-компании объединить усилия в борьбе с кибермошенничеством, чтобы максимально защитить счета клиентов.
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