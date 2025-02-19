Спрос на золото растёт: стоит ли инвестировать в ювелирные изделия

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Золото продолжает расти в цене на международных рынках, благодаря неуклонному интересу со стороны инвесторов.

Фото: https://www.freepik.com Бижутерия

Этот рост цен также обусловлен ослаблением доллара и геополитическим напряжением, включая конфликт на Украине и торговую войну между США и Китаем.

Аналитики отмечают, что в условиях повышенного инвестиционного интереса к золоту возникают опасения, связанные с возможным введением высоких пошлин на золото в США. В последние недели наблюдается увеличение поставок золота из Швейцарии в США и нехватка золотых слитков среди дилеров в Лондоне.

С текущими ценами, достигшими отметки в 2900 долларов за тройскую унцию, многие задаются вопросом, стоит ли продавать свои золотые ювелирные изделия. Эксперт Генрих Маркс из компании "Heraeus Драгоценные Металлы" советует не спешить с продажей, если деньги не нужны срочно.

Центральные банки по всему миру активно покупают золото, что также способствовало росту его цен. Например, в 2024 году было приобретено более 1000 тонн золота, с наибольшими закупками со стороны Польши, Турции, Индии и Китая.

Торговцы драгметаллами, такие как "Heraeus", интересуются только количеством чистого золота в ювелирных изделиях, а не их эстетической или сентиментальной ценностью. Поэтому, по словам Маркса, при продаже ювелирных изделий цена будет определяться лишь содержанием золота.

Что касается инвестиций в золотые украшения, трейдер Давид Супес предостерегает от этого. Он утверждает, что ювелирные изделия не являются идеальной инвестицией, так как их сложно превратить в наличные средства в экстренной ситуации, передает business. dir.

Уточнения

Тро́йская у́нция (англ troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.





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