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Кризис в Nissan: Honda требует радикальных изменений в руководстве

1:35
Экономика

Honda готова вернуться к переговорам о спасении Nissan, но требует отставки топ-менеджера компании Макото Учиды. Об этом сообщает испанское издание "Híbridos y Eléctricos".

Honda_Breeze
Фото: wikimedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda_Breeze

Финансовый кризис Nissan усугубляется

Японский автопроизводитель Nissan столкнулся с серьезными проблемами — компания потеряла 94% прибыли всего за год. В таких условиях руководство Японии стремится поддержать третий по величине автобренд страны.

Honda предлагает выход, но требует отставки Учиды

В начале года компании подписали меморандум о возможном слиянии, однако позже переговоры были приостановлены. Honda хочет вернуться к обсуждению, но требует отставки Макото Учиды — нынешнего президента Nissan. Без этого условия дальнейшие переговоры невозможны.

Совет директоров Nissan уже ищет замену

По данным "Híbridos y Eléctricos", правление Nissan начало неофициальные консультации по ускоренному уходу Учиды. От его решения зависит будущее сделки, стоимость которой превышает 60 миллиардов долларов.

Foxconn и Renault внимательно следят за ситуацией

Пока Nissan решает вопрос с руководством, интерес к компании проявляет и тайваньский гигант Foxconn. Он уже ведет переговоры с Renault о возможной покупке доли в Nissan. Решение по отставке Учиды может определить судьбу Nissan в ближайшие месяцы.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. - японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов. Honda является крупнейшим производителем мотоциклов в мире с 1959 года, достигнув 400 миллионов произведённых мотоциклов к концу 2019, а также крупнейший в мире производитель двигателей внутреннего сгорания.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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