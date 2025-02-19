Цена конкуренции: как китайские бренды угрожают швейной промышленности Восточной Европы

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1:16
Экономика

Чтобы шить для европейских марок, болгарские компании должны пройти строгий аудит качества, что влечет за собой дополнительные расходы, которые остаются незамеченными властями, сообщает EADaily.

Одежда
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда

В результате по всей Болгарии наблюдается значительное сокращение производства, аналогичная ситуация также наблюдается в Румынии. Ассоциация производителей текстиля сообщила, что около 40% швейных предприятий закрылись всего за год.

По словам Миглены Христовой, члена совета директоров Ассоциации производителей текстиля и изделий из кожи, партнеры компаний пытаются снизить цены до уровней 2018 года. Она указывает, что китайские торговые площадки, такие как Shein и Temu, подрывают болгарскую промышленность, поскольку их цены на одежду слишком низкие, и европейские бренды не могут с ними конкурировать.

В некоторых регионах Болгарии, таких как Русе, ситуация более стабильная, но и там наблюдается снижение объемов производства. Местные текстильные компании работают с европейскими брендами, однако стоимость рабочей силы не меняется уже два года, что создает трудности.

Уточнения

Конкуренция в экономике — соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты коммерческой деятельности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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