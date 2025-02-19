Цена конкуренции: как китайские бренды угрожают швейной промышленности Восточной Европы

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чтобы шить для европейских марок, болгарские компании должны пройти строгий аудит качества, что влечет за собой дополнительные расходы, которые остаются незамеченными властями, сообщает EADaily.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда

В результате по всей Болгарии наблюдается значительное сокращение производства, аналогичная ситуация также наблюдается в Румынии. Ассоциация производителей текстиля сообщила, что около 40% швейных предприятий закрылись всего за год.

По словам Миглены Христовой, члена совета директоров Ассоциации производителей текстиля и изделий из кожи, партнеры компаний пытаются снизить цены до уровней 2018 года. Она указывает, что китайские торговые площадки, такие как Shein и Temu, подрывают болгарскую промышленность, поскольку их цены на одежду слишком низкие, и европейские бренды не могут с ними конкурировать.

В некоторых регионах Болгарии, таких как Русе, ситуация более стабильная, но и там наблюдается снижение объемов производства. Местные текстильные компании работают с европейскими брендами, однако стоимость рабочей силы не меняется уже два года, что создает трудности.

Уточнения

Конкуренция в экономике — соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты коммерческой деятельности.





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