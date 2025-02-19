Рынок в напряжении: цены на сахар на максимуме, кофе арабика теряет стоимость

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на фьючерсы на сахар-сырец на бирже ICE достигли максимума за последние два месяца. Как сообщает агентство Reuters, основная причина роста — снижение производства сахара в Индии, что сокращает возможные объемы экспорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Fritzs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сахар

Сахар дорожает из-за сокращения экспорта Индии

Эксперты Commerzbank отмечают, что экспортные квоты, установленные Индией, могут не быть полностью реализованы, что приводит к росту цен на мировом рынке. Белый сахар, напротив, подешевел на 1%, составив $541,80 за тонну.

Кофе арабика теряет позиции

Кофе арабика упал в цене на 0,5%, достигнув $4,0525 за фунт. Трейдеры отмечают временное ослабление спроса, однако ситуация остается нестабильной из-за ограниченного предложения и сокращения урожая в Бразилии, крупнейшем производителе арабики.

Консалтинговые агентства сообщают, что бразильские производители уже продали 88% урожая 2024/25 года, что превышает прошлогодний показатель (79%) и средний за пять лет (82%).

Какао продолжает рост на фоне проблем с поставками

Фьючерсы на какао в Нью-Йорке подорожали на 1,6%, достигнув $10 491 за тонну. По словам трейдеров, цены поддерживает замедление поставок какао-бобов в порты Кот-д'Ивуара, а также сложности с качеством урожая.

В Лондоне какао осталось на уровне 8 170 фунтов за тонну.

Уточнения

Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.



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