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Volkswagen и Volvo на рынке России — возможен ли возврат на старых условиях

1:11
Экономика

Заграничные производственные мощности в России теперь принадлежат новым собственникам.

Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

Например, на месте бывшего завода Volkswagen китайская компания HAVAL начала выпускать автомобили. Завод Samsung был куплен группой VVP, которая занимается производством электроники для магазинов "М-Видео" и "Эльдорадо". На бывших заводах Volvo Trucks и Siemens AG также начали производить свою продукцию новые владельцы.

Согласно информации Telegram-канала Mash, ушедшие из России Volkswagen и Volvo не смогут вернуться на прежних условиях.

Источники утверждают, что все их производства теперь имеют российских собственников, и нет возможности обратного выкупа. Если компании захотят вернуться, единственной опцией будет строительство новых заводов без прежних льгот.

Российские эксперты предполагают, что возможно скорое восстановление отношений между странами, что может привести к возвращению бизнеса. Это предположение появилось после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Уточнения

Со́бственностьЭкономическая категория — исторически развивающиеся общественные отношения по поводу распределения (присвоения), описывающие принадлежность субъекту, у которого имеются полномочия на распоряжение, владение и пользование объектом собственности. Совокупность вещей, принадлежащих данному субъекту — со́бственнику — составляет имущество соответствующего лица, поэтому отношения собственности называются также имущественными отношениями.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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