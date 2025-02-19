Золото как актив-убежище: как меняются настроения на рынке

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок золота восстанавливается. Текущие цены колеблются около 2900 долларов за унцию.

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золото

Аналитики отмечают, что у золота есть потенциал для роста в ближайшие сроки. Тим Хейс, главный стратег по глобальным инвестициям в Ned Davis Research, в своем последнем отчете указывает, что ослабление доллара США и снижение доходности облигаций положительно влияют на золото.

Хейс отмечает, что улучшение настроений инвесторов связано с тем, что золото остается активом-убежищем и защитным инструментом в условиях экономической и геополитической неопределенности. Индекс глобальной экономической неопределенности достиг уровня, похожего на тот, что был во время пандемии в 2020 году.

По мнению эксперта, золото может выиграть от ослабления доллара и продолжения роста реального денежного объема в США, а также увеличения бюджетных расходов без учета доходов, пишет kitco.

Уточнения

Тро́йская у́нция (англ troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.В современном мире тройская унция широко применяется в банковском, ювелирном деле для выражения массы драгоценных металлов, а также в некоторых других областях, например, в косметике для выражения массы особо ценных ингредиентов.





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