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Покупаем продукты питания без переплат: правила, которые помогут сберечь бюджет

1:40
Экономика

Россияне могут оптимизировать свои расходы на продукты питания, следуя пяти рекомендациям.

Касса самообслуживания
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Касса самообслуживания

Их озвучил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин для сайта aif.ru.

Покупка в пределах срока годности

Экономист советует приобретать именно такое количество продуктов, которое будет употреблено до истечения их срока годности. Закупая товары впрок, многие люди зачастую выбрасывают испорченные продукты, что приводит к ненужным финансовым потерям.

Проверка скидок

Балынин предостерегает от слепого доверия рекламным скидкам. Необходимо самостоятельно пересчитывать цены и сравнивать их с предыдущими, так как иногда товары, которые объявлены со скидкой, могут оказаться дороже.

Сравнение цен на разные единицы измерения

Важно учитывать не только цену упаковки, но и соотношение цены на килограммы или литры, что позволит более точно оценить стоимость продуктов.

Сравнение цен в разных магазинах

Цены на одни и те же товары могут значительно варьироваться — на 25-50%, а иногда даже в два раза. Экономист рекомендует использовать сайты и мобильные приложения для удобного сравнения.

Покупка продуктов на развес

Балынин советует приобретать овощи и фрукты не в упаковках, а на развес, так как это, как правило, дешевле. Также это дает возможность осмотреть товары на предмет повреждений.

Следуя этим рекомендациям, можно существенно снизить расходы на продукты и избежать ненужных трат.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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