Покупаем продукты питания без переплат: правила, которые помогут сберечь бюджет

Россияне могут оптимизировать свои расходы на продукты питания, следуя пяти рекомендациям.
Их озвучил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин для сайта aif.ru.
Экономист советует приобретать именно такое количество продуктов, которое будет употреблено до истечения их срока годности. Закупая товары впрок, многие люди зачастую выбрасывают испорченные продукты, что приводит к ненужным финансовым потерям.
Балынин предостерегает от слепого доверия рекламным скидкам. Необходимо самостоятельно пересчитывать цены и сравнивать их с предыдущими, так как иногда товары, которые объявлены со скидкой, могут оказаться дороже.
Важно учитывать не только цену упаковки, но и соотношение цены на килограммы или литры, что позволит более точно оценить стоимость продуктов.
Цены на одни и те же товары могут значительно варьироваться — на 25-50%, а иногда даже в два раза. Экономист рекомендует использовать сайты и мобильные приложения для удобного сравнения.
Балынин советует приобретать овощи и фрукты не в упаковках, а на развес, так как это, как правило, дешевле. Также это дает возможность осмотреть товары на предмет повреждений.
Следуя этим рекомендациям, можно существенно снизить расходы на продукты и избежать ненужных трат.
Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
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