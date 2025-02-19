Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алсу высмеяли за попытку запретить бывшему мужу выезд из России
В Сингапуре разработали бумажные батареи, которые вырабатывают энергию
Цветение, которое не остановить: главное — вовремя дать лилиям нужное питание
Декор, который преобразит вашу кухню: простые советы дизайнеров
Дочь Успенской выставила на продажу свою картину: надеется хорошо подзаработать
Секреты диагностики: как за 5 минут понять, стоит ли покупать авто
Фотографы перепутали Марка Эйдельштейна с Тимоти Шаламе
Жена Соболева сообщила о падении няни с ребёнком на руках: сломала руки
Актриса Ксенофонтова разводится с мужем, свадьбу с которым сыграла в 2022 году

Всё, что нужно знать о пенсиях в 2026 году: кому ждать сюрпризов?

0:57
Экономика

Со следующего года в России планируется введение беззаявительного порядка выхода на пенсию. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова в интервью РИА "Новости".

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Как пояснила Епифанова, уже сейчас без подачи заявлений назначаются страховые и социальные пенсии по потере кормильца, а также пенсии по инвалидности.

С 2026 года будущие пенсионеры будут получать уведомления о состоянии их индивидуального пенсионного счета, предполагаемом размере пенсий и возможности отсрочки их получения для увеличения выплат.

Сенатор также напомнила, что в 2025 году право на страховую пенсию по старости будут иметь мужчины, достигшие 64 лет, и женщины — 59 лет. Для этого потребуется страховой стаж от 15 лет и 30 пенсионных коэффициентов.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Опасные корма: кошки становятся зависимыми, как наркоманы
Кошки
Опасные корма: кошки становятся зависимыми, как наркоманы Аудио 
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Садоводство, цветоводство
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами Аудио 
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Киев в шоке: Трамп объявил условия колонизации Украины Юрий Бочаров РФ и США в Эр-Рияде пришли к консенсусу по Зеленскому и выборам на Украине Любовь Степушова Несбыточные мечты и реальные планы: чего всё же достигнет Россия по итогам спецоперации? Виктор Пахомов
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Последние материалы
Сати Казанова рассказала, почему её муж-итальянец захотел присутствовать на родах
Американский певец похвастался снимком с Юрой Борисовым
Похоже на фильм ужасов. New York Times пишет об отношении Трампа к ЕС
Сквозняки угрожают здоровью — узнайте, как защититься от них
Почему все ваши усилия уходят в никуда? Узнайте об отстающих мышцах
ВСУ атаковали последний пункт обмена военнопленными и телами погибших
Всё, что нужно знать о пенсиях в 2026 году: кому ждать сюрпризов?
Киев в шоке: Трамп объявил условия колонизации Украины
Дилеры в шоке: как продать машину дороже, не потратив ни копейки
Хрустящая корочка, нежная начинка и минимум усилий: вот так должен выглядеть быстрый десерт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.