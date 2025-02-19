Всё, что нужно знать о пенсиях в 2026 году: кому ждать сюрпризов?

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Со следующего года в России планируется введение беззаявительного порядка выхода на пенсию. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова в интервью РИА "Новости".

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Как пояснила Епифанова, уже сейчас без подачи заявлений назначаются страховые и социальные пенсии по потере кормильца, а также пенсии по инвалидности.

С 2026 года будущие пенсионеры будут получать уведомления о состоянии их индивидуального пенсионного счета, предполагаемом размере пенсий и возможности отсрочки их получения для увеличения выплат.

Сенатор также напомнила, что в 2025 году право на страховую пенсию по старости будут иметь мужчины, достигшие 64 лет, и женщины — 59 лет. Для этого потребуется страховой стаж от 15 лет и 30 пенсионных коэффициентов.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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