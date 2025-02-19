США сохранят санкции против России: шокирующее заявление Марко Рубио

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа сохранит антироссийские санкции до достижения урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Санкции

Сообщается, что Рубио озвучил этот план 18 февраля во время телефонного разговора с европейскими союзниками США. Переговоры прошли после встречи с представителями России в Эр-Рияде, где обсуждалось урегулирование украинского конфликта.

По словам Рубио, после решения конфликта западные страны, включая Евросоюз, будут вынуждены отменить свои санкции против России или пересмотреть санкционную политику.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



Ма́рко Анто́нио Ру́био (англ. Marco Antonio Rubio; род. 28 мая 1971, Майами, США) — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года и сенатор США от штата Флорида (2011—2025) от Республиканской партии.



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